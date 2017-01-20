كيندال جينر: أنا صادقة

ترجمة: عزة يوسف

أوضحت عارضة الأزياء الشابة كيندال جينر أنها صادقة بشأن معاناتها مشاكل بشرتها خاصة حب الشباب، مؤكدة أن أمورها الصحية تغيرت كثيراً منذ أن التقت طبيب الأمراض الجلدية البارز الدكتور كيد، الذي كشف بالتفصيل عن روتينها للعناية بالبشرة والعلاج بالليزر.

وكانت كيندال أكدت من قبل أن روتينها للاعتناء ببشرتها بسيط وكسول للغاية وكل ما يهمها هو الحفاظ على صحة بشرتها، موضحة أنها أصبحت تغسل وجهها مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لوضعها الكثير من الماكياج بسبب طبيعة عملها.

وشاركت كيندال 21 عاماً مؤخراً على موقعها الإلكتروني الرسمي فيديو مصوراً يحوي بعض نصائح طبيبها لمساعدة متابعاتها اللواتي قد يعانين مع بشراتهن.

وأوضح الدكتور كيد في الفيديو الذي بثه الموقع الإلكتروني hellomagazine أن من تعاني حب الشباب، يجب أن تكون لطيفة مع بشرتها ولا تغسل وجهها بأي مواد كاشطة.