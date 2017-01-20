هاني رمزي: «قسطي» بعد منتصف العام

القاهرة (الاتحاد)

أكد هاني رمزي أن فيلمه «قسطي» خرج من موسم منتصف العام السينمائي لعدم انتهاء تصوير المشاهد الخارجية، وقال إن الفيلم الذي يشاركه بطولته حسن حسني، ومايا نصري، من الأعمال التي تقدم الكوميديا بشكل غير تقليدي، وأسلوب الضحك أيضاً به اختلاف من خلال موضوع جديد ومميز، بالإضافة إلى القصة التي تدور حول قضية منظومة الأقساط التي يتم طرحها لأول مرة في السينما المصرية ولم تتم مناقشتها من قبل في أي عمل فني، حيث يناقش الفيلم أزمة الأقساط التي يعانيها عدد كبير من الناس.

وأشار إلى أنه يقدم في الفيلم شخصية شاب اسمه «أكمل» يعمل «محصل أقساط»، يعانيها هو الآخر، نتيجة تراكم ديونه، وهو شاب خلوق ويتميز بالطيبة، إلا أنه عند بعض الناس «إنسان غير مقبول» لأنه يطالبهم طوال الوقت بسداد ديونهم.

والفيلم ليس مجرد كوميديا وضحك فقط لكن هناك إنسانيات ومعلومات ورسائل تحضيريه إذ أنه ينتقد الأوضاع في إطار كوميدي ساخر يحمل إسقاطاً على المشاكل التي تسببها الأقساط ومن الممكن أن يدخل بسببها كثيرون السجن لعدم قدرتهم على السداد.

وعن أسباب اختفائه عن الدراما التلفزيونية خلال الفترة الأخيرة قال: أسعى للتواجد بعمل جيد خلال العام الجديد، وهناك فكرة نعمل عليها الآن، وسيتم تقديمها خارج رمضان، لأنني أفضل الخروج عن زحام السباق الرمضاني لأنني أرى أن هذا الزحام يُعّرض العديد من الأعمال الجيدة للظلم، خاصة أنني لدي ارتباطات سينمائية أخرى.

وقال إن مسألة استمراره في تقديم برامج المقالب لم يحسمها بعد خلال الفترة الحالية، قائلاً: ليس شرطاً أن أقوم بتقديم هذه البرامج خلال رمضان المقبل إلا إذا وجدت فكرة جديدة ومميزة تجذب انتباه الناس وتنال استحسان الجميع، وأقدم هذا البرنامج من أجل التسلية والمتعة للجمهور، وذلك حتى يرسم الابتسامة على وجوههم، ولكن على الرغم من النجاح الكبير الذي تحققه هذه البرامج إلا أنها لا ترضيني فنياً، لأن ما يرضيني هو تقديم شخصية فنية أتحدى فيها نفسي وأسعد الجمهور بعمل درامي أو سينمائي أو مسرحي.