أميركا والصين: يجب نزع «النووي الكوري» بلا رجعة

بكين (رويترز)

قالت وسائل إعلام رسمية صينية أمس إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على أن جهود نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية يجب أن تكون «كاملة ويمكن التحقق منها وبلا رجعة».

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بيانا يشير إلى تأكيد الجانبين الصيني والأميركي من جديد خلال محادثات رفيعة المستوى بواشنطن الأسبوع الماضي «على أنهما سيسعيان بجد في سبيل نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها وبلا رجعة».

كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال الخميس الماضي إن الولايات المتحدة ضغطت على الصين لزيادة ضغوطها الاقتصادية والسياسية على كوريا الشمالية وذلك أثناء اجتماعه مع كبيري مسؤولي الدبلوماسية والدفاع الصينيين.

والتقى تيلرسون ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بكبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي والجنرال فانغ فنغ هوي. وذكرت شينخوا أن يانغ التقى لاحقا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض وناقش الاثنان ملف كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورج الشهر المقبل.