«روس أتوم»: 196 مليار كيلوواط إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في 2016

عمان (بترا)

قالت بيانات أعدتها شركة (روس أتوم) للطاقة إن الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية في العالم بلغ العام الماضي 196.4 مليار كيلوواط/ ساعة، وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل إحدى المناطق ذات الأولوية بالنسبة للشركة التابعة للحكومة الروسية.

وعن علاقة (روس أتوم) بالعالم العربي، قالت الشركة خلال فعاليات منتدى ومعرض (أتوم إكسبو- 2017) الذي اختتم أعماله في العاصمة الروسية موسكو الخميس الماضي إنها تنفذ مشاريع لبناء محطات طاقة نووية في مصر وتركيا، مشيرة إلى أن الأردن يواصل مراحل ما قبل الاستثمار في مشروع أول محطة طاقة نووية في البلاد.

ووفق البيانات، ترتبط (روس أتوم) باتفاقيات للتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية مع الإمارات والسعودية والجزائر وتونس. وخلال فعاليات المنتدى والمعرض المقام على هامشه بمشاركة نحو 6500 شخص من 65 دولة، أعلن الجانب الروسي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اليمامة السعودية لبناء مزرعة رياح واستكشاف فرص التعاون في مجالات بناء وتشغيل مزارع الرياح في المملكة وتزويد السعودية بمعدات روس أتوم بهدف المساعدة في تطوير صناعة البتروكيماويات.

وعقب النائب الأول لرئيس (روس أتوم) كيريل كوماروف، على المذكرة في تصريح صحفي قال فيه إن شركته تخطط للدخول إلى الأسواق العالمية لطاقة الرياح بعد استكمال مثل هذه التجربة في روسيا، وفيما يتعلق بالتعاون مع الجانب المصري، قال المسؤول الروسي بأن روسيا ومصر «قد توقعان قريباً جداً العقد المتعلق ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر».