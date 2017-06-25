«الاتصالات»: «دو» تمتلك 3 علامات تجارية

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، إن شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، تمتلك حالياً 3 علامات تجارية، هي «دو»، «هالو» و«فيرجين». وأضافت لـ«الاتحاد» أن شرائح الهاتف المتحرك التي تباع تحت العلامة «فيرجن»، مملوكة بالكامل لشركة «دو» وتدار من قبلها، ولا تعدو «فيرجن» كونها علامة تجارية عالمية جاذبة للمستهلكين.

وأضافت أن الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يتحدث عن علامة «فيرجن» في الإمارات، إنما يوضح وجهة نظره، ولا تعدو كونها وجهة نظر خاصة به، ولا تعكس واقع العلامة التجارية في الدولة. وتابعت أن اسم «دو» مكتوب تحت علامة «فيرجن».