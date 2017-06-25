25 % ارتفاعاً في نشاط القطاع العقـاري بدبـي خـلال الربـع الأول

دبي (الاتحاد)

ارتفع نشاط القطاع العقاري في دبي بنسبة 25%، خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي الذي أكد مكانة دبي كوجهة آمنة بالنسبة للمستثمرين. وقال: «نواصل جهودنا لتحفيز التنمية، من خلال توفير بيئة عقارية مستدامة من شأنها أن تجذب ثقة المستثمرين في السوق».

وأكد المهندس أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية «لدينا طلب قوي من المستثمرين الدوليين، نحن كمطورين يمكننا إنجاز التسويق، ولكننا بحاجة إلى الدعم المستمر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي ومن البنوك في استكمال معاملات الحصول على المال في الخارج».

وقال مسعود العور، الرئيس التجاري لـ «دبي للعقارات»: «80% من الطلب سوف يأتي من السوق الدولي، ومع ذلك فاليوم لا نحصل حتى على 50% من ذلك، وهو ما يعني أنه ما زال هناك سوق ضخم لفتحه وجذب المستثمرين عام 2020».