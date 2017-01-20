10 نصائح لتجنب القولون العصبي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يتسبب القولون العصبي أو ما يعرف باضطراب وظيفة الأمعاء الغليظة، بإزعاج مزمن للمصاب به، وبحسب جيسيكا البايع، اختصاصية التغذية من مركز «لايف لي» فإن نسبة انتشاره بين سكان الإمارات مرتفعة، وتتخطى 20%، موضحة أن أعراضه تتنوع وتشمل الانزعاج، وتغير وتيرة وشكل البراز بين الإسهال والإمساك أو كليهما.وفيما يلي تقدم البايع 10 نصائح للسيطرة على أعراض القولون العصبي:

1 - إضافة الألياف إلى الطعام تدريجيا: الألياف تسهم في تقليل حالات الإمساك غير أنها تزيد من نسبة الانتفاخ وأعراض القولون العصبي. لذلك، قم بإضافة الألياف بشكل تدريجي إلى نظامك الغذائي على مدار بضعة أسابيع مع المراقبة المستمرة لعوارض القولون التي قد تظهر لديك. والأطعمة الغنية بالألياف تشمل القمح والأرز ذا الحبوب الكاملة ومنتجاتهما من خبز ومعكرونة، بالإضافة إلى المكسرات، والفاكهة، والخضراوات.

2 - تدعيم النظام الغذائي بالبكتيريا المفيدة للأمعاء أو «البروبيوتيك»: البكتيريا المفيدة للأمعاء والموجودة في منتوجات الحليب تخفف أعراض القولون العصبي. بيد أنّ سكّر الحليب أو اللاكتوز قد يفاقم أعراضه، لذلك ينصح باستبدال الحليب بالزبادي نظراً لاحتوائه على كمية منخفضة من اللاكتوز.

3 - اللجوء إلى المطيبات الطبيعية: أظهرت دراسات أن التوابل والأعشاب مثل النعناع، والكمون، والزنجبيل تساعد في تخفيف التهابات الأمعاء. لذلك، قم بإضافة هذه التوابل إلى وجباتك أو استبدلها بكوبين من المشروبات العشبية يومياً من دون إضافة السكر.