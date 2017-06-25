إشغال مرتفع للفنادق في الإمارات خلال إجازة العيد

رشا طبيله (أبوظبي)
توقع مسؤولون في عدد من فنادق الإمارات أن ترتفع معدلات إشغال الفنادق أكثر من 80% خلال إجازة عيد الفطر، وتصل إلى 100% في عدد من المنتجعات.
وأكد هؤلاء أن السوق المحلي، إضافة إلى السوق الخليجي، يستحوذان على الحصة الأكبر من نزلاء فنادق الدولة خلال الإجازة.
وقال كمال زياتي، مدير عام فندق شاطئ الراحة: «نتوقع أن تكون نسبة الإشغال خلال العيد 90%، حيث إن أغلبية الضيوف تكون من سكان الإمارات والدول الخليجية، منها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين».
وأضاف «يحتفل فندق شاطئ الراحة بعيد الفطر السعيد مع العائلة والأصدقاء، وينظم أنشطة لهم وولائم متنوعة خلال العطلة، حيث نقدم عرض العيد الذي يضم باقة مليئة بالأنشطة لجميع أفراد العائلة، ويتضمن خصومات على أسعار الغرف والمأكولات والمشروبات».
وقال كيفن لوليس، مدير فندق دانات منتجع جبل الظنة: «نتوقع أن نحقق إشغالاً بين 80 و85% خلال إجازة عيد الفطر». وقال «يقدم دانات منتجع جبل الظنة &ndash أبوظبي عروضاً مشوقّة بمناسبة عيد الفطر السعيد، ويدعو الضيوف لقضاء أوقات هادئة بعيداً عن ضوضاء المدينة، وذلك في مرافقه المكوّنة من 133 غرفة مطلّة على البحر وأجنحة وفلل وشاليهات، والاستمتاع بالأجواء الرائعة لتبقى في الذاكرة مدى الحياة». وأضاف «أطلقنا عروضاً جاذبة خلال الإجازة، تتضمن خصومات على الغرف والمأكولات والمشروبات والمرافق في الفندق». وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان: «نتوقع نسبة إشغال ما فوق 80% وفقاً للحجوزات لعطلة عيد الفطر، وهي نسبة أعلى بقليل من السنة الماضية، كما نتوقع أن نرى المزيد من الضيوف من السوق المحلي من مختلف الإمارات العربية المتحدة». وأضاف «نرى أن هناك تدفقاً كثيفاً من الضيوف من منطقة الخليج، ولا سيما من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان». ... المزيد