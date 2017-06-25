إشغال مرتفع للفنادق في الإمارات خلال إجازة العيد

رشا طبيله (أبوظبي)

توقع مسؤولون في عدد من فنادق الإمارات أن ترتفع معدلات إشغال الفنادق أكثر من 80% خلال إجازة عيد الفطر، وتصل إلى 100% في عدد من المنتجعات.

وأكد هؤلاء أن السوق المحلي، إضافة إلى السوق الخليجي، يستحوذان على الحصة الأكبر من نزلاء فنادق الدولة خلال الإجازة.

وقال كمال زياتي، مدير عام فندق شاطئ الراحة: «نتوقع أن تكون نسبة الإشغال خلال العيد 90%، حيث إن أغلبية الضيوف تكون من سكان الإمارات والدول الخليجية، منها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين».

وأضاف «يحتفل فندق شاطئ الراحة بعيد الفطر السعيد مع العائلة والأصدقاء، وينظم أنشطة لهم وولائم متنوعة خلال العطلة، حيث نقدم عرض العيد الذي يضم باقة مليئة بالأنشطة لجميع أفراد العائلة، ويتضمن خصومات على أسعار الغرف والمأكولات والمشروبات».