مجلس مدني الرقة يعفو عن 83 داعشياً

الرقة (رويترز)

أصدر مجلس مدني من المتوقع أن يحكم مدينة الرقة السورية بعد طرد تنظيم «داعش» منها، قرار بالعفو عن 83 فرداً من عناصر التنظيم أمس في بادرة لحسن النوايا بهدف دعم الاستقرار في المدينة. ونقل 83 سجيناً من أفراد التنظيم إلى مقر مجلس مدينة الرقة في قرية عين عيسى شمالي الرقة في عفو تزامن مع عطلة عيد الفطر. ونزل السجناء المفرج عنهم من حافلة، وكان أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاماً.

وألقت ليلى مصطفى القيادية بالمجلس كلمة قالت فيها، إنه تم الإفراج عن المتشددين؛ لأن أيديهم لم تلطخ بالدماء ولأنهم لم يتقلدوا أي مواقع قيادية في التنظيم.