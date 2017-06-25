المعارضة تطلق معركة الطريق إلى دمشق

دمشق (وكالات)

شنت فصائل المعارضة السورية المسلحة هجوماً هو الأعنف على مدينة البعث في محافظة القنيطرة جنوب سوريا مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وقال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية، إن «فصائل المعارضة وبقيادة هيئة تحرير الشام شنت أمس هجوما هو الأعنف على مدينة البعث من أربعة محاور (أوفايا - الحرية - الحميدية - الصمدانية الغربية) وسيطرت على حاجز مشتل الزهور غرب مدينة البعث، وإن قوات الجيش السوري ومقاتلي فوج الجولان تخوض الآن معارك عنيفة جداً على المحاور الأربعة.

وقالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية، إن هيئة تحرير الشام بالاشتراك مع فصيل جيش التوحيد التابع لقوات المعارضة أطلقت أمس معركة جديدة باسم (الطريق إلى دمشق - غزوة جيش محمد) استهلتها بشنّ هجومٍ عنيف ومباغتٍ على مواقع قوات النظام وميليشيا «حزب الله» اللبناني واللجان الشعبية في مدينة البعث في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك بهدف السيطرة على مدينة البعث أحد أكبر معاقل النظام في المحافظة.

وكانت فصائل المعارضة شنت هجمات عدة على مدينة البعث والبلدات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري ولكنها لم تتمكن من السيطرة على مدينة البعث.