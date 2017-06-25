ميسي.. خفايا «الثلاثيني»!

محمد حامد (دبي )

30 عاماً و 30 بطولة، هذا هو ملخص حياة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الـ 30، والمفارقة أنه حصد 30 بطولة حتى الآن، وهو ما يتساوى بالصدفة مع عدد سنوات عمره، وكعادتها اهتمت الصحافة العالمية بعيد ميلاد أسطورة البارسا الذي أحرز 567 هدفاً طوال مسيرته الكروية، وتسابقت في الحديث عن الجانب الآخر في حياته، حيث لم يعد ممكناً إضافة الكثير عن مشواره الكروي الذي يعلم الجميع أدق تفاصيله.

صحيفة «جلوبو» البرازيلية كشفت على لسان أول وكيل أعمال لميسي ويدعى هوراسيو جاجيولي، أن السبب الوحيد الذي جعل موكله يلتحق بالبارسا عام 2000 أي قبل أن يتجاوز 13 عاماً، أنه «أي وكيل أعماله» كان يقيم في برشلونة، وفي حال كانت إقامته في مدريد كان من المؤكد التحاقه بصفوف الريال، خاصة أن عائلة ميسي لم تكن تريد سوى توفير علاج الابن ليتعافى من نقص هرمون النمو، وهو ما فعلته إدارة البارسا.

ميسي أحرز 500 هدف خلال فترة وجوده في نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي استمر معه من الـ6 حتى الـ 12، ومن الوقائع المثيرة في مشواره أنه وقع على عقد الانضمام للبارسا في 14 ديسمبر 2000 على منديل طعام، ويؤكد وكيل أعماله أنه يحتفظ بهذا المنديل، فهو كما يرى العقد الأهم في تاريخ كرة القدم.

ليو بدأ مسيرة المجد قبل 13 عاماً، حينما كان يبلغ 17 عاماً، و3 أشهر و 22 يوماً، ومن الجوانب التي كشفتها الصحيفة البرازيلية أنه يثق دائماً في البرازيليين، بداية من ديكو ورونالدينيو، وصولاً إلى ألفيش ونيمار، كما أن ميسي كان على وشك الانضمام لمنتخب إسبانيا في مستهل مسيرته، فهو يحمل الجنسية الإسبانية، ولكن الاتحاد الأرجنتيني تدارك الموقف وأرسل استدعاء له، والمفارقة أن خطاب الاستدعاء حمل اسم «Mecci» وليس «Messi»، لتضيع عليه فرصة تحقيق مجد كبير مع منتخب إسبانيا، وهو الذي يتعثر دائماً مع منتخب الأرجنتين.

جانب آخر خفي في حياة الساحر الذي توج بالكرة الذهبية 5 مرات، أنه خجول إلى درجة أن الجميع طالبوا أسرته باللجوء إلى طبيب نفسي، وفي هذا الجانب تشير الصحف الإسبانية إلى أن الحصول على تصريح مثير من ميسي أقرب إلى المستحيل، كما أن جدته هي عشقه الأبدي، فقد رحلت وهو في العاشرة، ليقرر منذ هذا الوقت أن يرفع يديه للسماء عقب أي هدف يسجله تعبيراً عن عشقه لها.