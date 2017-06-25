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تشيلي تواجه أستراليا في القارات

لوف يتطلع لقيادة «المانشافت» للفوز الـ100
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تاريخ النشر: الأحد 25 يونيو 2017

سان بطرسبرج و(د ب أ)

يتطلع كل من المنتخبين الألماني والتشيلي إلى عبور هادئ نحو المربع الذهبي لبطولة كأس القارات 2017 المقامة حالياً في روسيا، من خلال الحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم في المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة عندما يختتم كل منهما مبارياته في المجموعة اليوم.

ويتصدر منتخب تشيلي المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الألماني حامل اللقب العالمي، فيما يحتل منتخبا أستراليا والكاميرون المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما، مما يؤكد قدرة المنتخبين الأسترالي والكاميروني على تعقيد الحسابات في المجموعة إذا حققا الفوز في مباراتي الجولة الثالثة للمجموعة غداً.

ويلتقي المنتخب الأسترالي بطل آسيا نظيره التشيلي بطل أميركا الجنوبية، فيما يصطدم المنتخب الكاميروني بطل أفريقيا بأبطال العالم.

وإذا انتهت المباراتان لصالح المنتخبين الأسترالي والكاميروني ستتساوى جميع الفرق في رصيد النقاط، حيث يصبح لكل منها أربع نقاط وهو ما يدفع بالحسم إلى فرق الأهداف. ولهذا يرغب المنتخبان الألماني والتشيلي في حسم التأهل بعيداً عن الحسابات المعقدة، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي اليوم سواء بالتعادل أو الفوز لحسم التأهل إلى المربع الذهبي في هدوء.

وكان المنتخب الألماني (مانشافت) استهل مسيرته في البطولة بفوز ثمين 3/ 2 على نظيره الأسترالي ثم تعادل 1/ 1 مع منتخب تشيلي الذي استهل مسيرته في البطولة بالفوز 2/ صفر على الكاميرون، ليصبح كل من المنتخبين التشيلي والألماني بحاجة فقط إلى نقطة التعادل فقط في مباراة الغد للعبور إلى الدور الثاني (المربع الذهبي) للبطولة. ... المزيد
     
 

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