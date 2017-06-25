«حروف النصب».. جرس إنذار في مواجهة الاحتيال

القاهرة (الاتحاد)

«حروف النصب» مسلسل كوميدي اجتماعي عرض عام 2000 خلال شهر رمضان الكريم، وتناول قضايا النصب والاحتيال وما تثيره من شجن في نفوس المشاهدين، خصوصاً أن البعض يستغل الطيبة، وتكون النتيجة النصب بطرق مختلفة، وألقى العمل بالمسؤولية على ضحية النصب نفسها، لأنه يجب أن يقوم بدور إيجابي في مواجهة أشكال النصب المختلفة التي لا تقع تحت طائلة القانون، ودارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الأساليب المبتكرة في عالم النصب، من خلال شخصية الشاب «عبده باشا» الذي حضر من الريف إلى القاهرة للبحث عن فرصة في مجال التمثيل، ولكن لسوء حظه يقع في براثن فتاة تستغل قدراتها التمثيلية في النصب على الآخرين.

وشارك في بطولته يوسف شعبان، الذي جسد شخصية «رفقي سالم»، وعبلة كامل «توتة - تفيدة»، وهشام سليم، «عبده باشا»، وتأليف يسري الجندي، وإخراج عمر عبدالعزيز.

واللافت أن يسري الجندي وقت عرض المسلسل تقدم بمذكرة عاجلة إلى عبدالرحمن حافظ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون حينها، طالبه فيها بتأجيل عرض المسلسل الذي كان تقرر في النصف الثاني من شهر رمضان، وقال فيها إن هذا الوقت الذي سيمتد إلى عيد الفطر، هو وقت ميت، تقل فيه نسبة المشاهدة مقارنة بالنصف الأول من رمضان، حيث ينشغل الجمهور بالتحضير لعيد الفطر وقضائه خارج المنازل، ومع ذلك حصل عنه على جائزة أحسن مسلسل كوميدي وأحسن تأليف في مهرجان القاهرة السابع للإذاعة والتلفزيون.

وقال المؤلف يسري الجندي: إن الموضوع هو الذي يفرض الشكل الذي يجب الكتابة به، إذ أن قضايا التراث تفرض أسلوباً معيناً للتناول وكذلك القضايا الاجتماعية‏، أما المسلسلات ذات الطابع الكوميدي ففيها أسلوب مختلف وهو قريب من الأسلوب الذي تناول به ظاهرة النصب‏، وكيف تطورت وأصبحت مشكلة كبرى ذات أشكال مختلفة تضر بالمجتمع.

وقال هشام سليم: إنه يمكن تقديم قضايا خطيرة من خلال أعمال كوميدية خفيفة كما حدث في «حروف النصب» الذي جسد فيه شخصية فنان يقع ضحية للنصب على يد فتاة تدعى «نوسة»، ويرأس جمعية للحماية من النصب أسسها يوسف شعبان، الذي اكتوى هو الآخر بنار النصب والنصابين.

وقالت فادية عبدالغني: إن المسلسل كان ثالث تجربة تجمعها بيسري الجندي بعد «التوأم» و«السيرة الهلالية» بأجزائه الثلاثة، وأنها جسدت فيه شخصيتين مختلفتين، إحداهما سيدة أرستقراطية، والأخرى معلمة شعبية.