«الكتوبات».. طبق العيد الرسمي بسنغافورة

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

ينتظر المسلمون في سنغافورة شهر رمضان بفرحة تملأ القلوب، ويبدأ شراء المشروبات والاحتياجات الخاصة بولائم شهر الصيام قبل قدومه بأيام. ويكون اليوم الأول من رمضان موعد تجمع العائلة في بيت الجد والجدة، وتحتل «روجاهند» الصدارة في مائدة الإفطار، وهي نوع من الباستا المقلية، التي يضاف لها الصلصة والطماطم، وبجوارها الدجاج المشوي. ومن الأطباق الجانبية الدائمة «السمبوسك»، وهو نوع من الفطائر المعروفة في الكثير من دول الخليج العربي، وعادة يتم تناول الإفطار بعد أداء الصلاة في المساجد، حيث اعتاد المسلمون اتباع السنة وكسر الصيام على التمر والماء.

ونمط الحياة في سنغافورة يفرض نفسه على المسلمين فهم يبدأون بتناول الفاكهة الطازجة مثل البطيخ الباباي كبير الحجم والبرتقال، وغيرها من الفواكه الشهية، ويؤجلون تناول الحلوى إلى ما بعد صلاة التراويح.

واعتاد معظم المسلمين أن يكون السحور تكملة لطعام الإفطار وأحياناً يتم إعداد أطباق مميزة من الأرز البخاري والأسماك مع تناول القهوة والشاي والكاكاو.

وللعشر الأواخر من رمضان مذاق خاص عند مسلمي سنغافورة، حيث يزداد ارتياد المساجد، وتقام السرادقات حول المسجد تعتكف فيها الأسر المسلمة. وخلال تلك الأيام، يترقب الجميع هلال شوال، وتكون هناك استعدادات خاصة للعيد، حيث يتم شراء الملابس الجديدة والهدايا للأطفال وإعداد بعض أصناف البسكويت والحلوى لإفطار العيد.