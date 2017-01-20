نظام ذكي للعمل بدلاً من الموظفين

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه مؤسسة يابانية إلى تسريح عدد من موظفيها ليحل محلهم نظام ذكاء صناعي، ضمن خطة تسلط الضوء على التغيرات القادمة التي ستحدثها أجهزة الروبوت والآلات الذكية في سوق العمل، حيث تأمل اليابان أن تدخل المزيد من أجهزة الروبوت إلى سوق العمل كحل لتقلص عدد السكان وشيخوخة المجتمع التي تؤدي إلى نقص في عدد الأشخاص القادرين على العمل.

وأوضحت المؤسسة التي تعمل في أنظمة التأمين المتبادل على الحياة، أن الاستثمار في نظام الروبوت الجديد سيحقق ثماره بعد عامين، حيث يستخدم الكمبيوتر لحساب التكلفة التي يتعين أن يحصل عليها أصحاب التأمين، وهي مهمة يقوم بها موظفو الشركة إلى الآن، لكنهم سيرحلون وسيحل محلهم نظام يستخدم تكنولوجيا تجعله قادراً على التفكير والتعلم مثل الإنسان.

وأكدت أن الكمبيوتر قادر على استخدام هذه التكنولوجيا لقراءة أشياء مثل الشهادات والفترة التي قضاها طالب التأمين في المستشفى، كما يستطيع معالجة بيانات أخرى مثل التاريخ المرضي والعمليات الجراحية التي خضع لها المؤمن عليه لمعرفة المبلغ الذي يجب دفعه له، بحسب صحف يابانية.