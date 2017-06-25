الوفاء بالعهد.. واجب ديني مع المسلم وغيره

أحمد شعبان (القاهرة)

من سماحة الإسلام الوفاء بالعهد مع المسلمين وغيرهم من الديانات الأخرى، وهو شرف يحمله المسلم على عاتقه وقيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، بها تدعم الثقة بين الأفراد، وتؤكد أواصر التعاون في المجتمع، وهو أصل الصدق وعنوان الاستقامة، والوفاء بالعهد خصلة من خصال الأوفياء الصالحين، ومنقبة من مناقب الدعاة المخلصين، وهو أدب رباني حميد، وخلق نبوي كريم، وسلوك إسلامي نبيل، والوفاء بالعهد من شعب الإيمان وخصاله الحميدة.

يقول الدكتور السيد أبو الحمايل أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: كان صلى الله عليه وسلم يفي بعهده، ولم يعرف عنه في حياته أنه نقض عهداً قطعه على نفسه، وقال تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)، «سورة النحل: الآية 91»، وجعل الله تعالى ناقض العهد بمنزلة الحيوانات قال تعالى: (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ)، «سورة الأنفال: الآيات 55 - 56».

ومن الوفاء بالعهد إنجاز الكلمة وحفظ الصداقة، فالوفاء بالوعد أو العهد أدب رباني وخلق كريم وسلوك إسلامي نبيل، والوفاء بالعهد هو قيام المسلم بما التزم به، سواء كان قولاً أم كتابة، فإذا أبرم المسلم عقدا فيجب أن يحترمه، كما أن اليمين لا بد من البر بها، ومناط الوفاء والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير.

والعهود أنواع منها عهود بين الله والناس، قال الله تعالى: (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً، «سورة الأحزاب: الآية 23».

ومن تعاليم الإسلام العهود بين الناس مع بعضهم، مثل عهود الزواج وحقوق الجوار، وقد تتابعت آيات القرآن الكريم تحض على الوفاء وتخوف من الغدر، قال تعالى: (... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً)، «سورة الإسراء: الآية 34»، ومنها حفظ حقوق الجار بأن لا تستباح حرمته، ولا ينال من عرضه، ولا يستحل ماله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه»، ومن الشؤون التي اهتم بها الإسلام ونوه كثيراً بقيمة الوفاء بها، الديون، فإن سدادها من أكد الحقوق عند الله تعالى، حتى إن الشهيد يغفر الله له كل شيء إلا قضاء الدين.