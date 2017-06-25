يوم «القيامة».. يقوم الناس من الموت للحساب

محمد أحمد (القاهرة)
يوم القيامة.. هو الاسم العام المتداول لذلك اليوم، وفيه يقوم جميع البشر، ليتلقوا الجزاء والحساب من الله سبحانه وتعالى، فكل منهم يجزى بحسب أعماله.
أخبر الله تعالى عن يوم القيامة وأهواله في كثير من السور، فقال: (اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ)، «سورة النساء: الآية 87»، وقال تعالى: (... وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً...)، «سورة الإسراء: الآية 97».
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يقول الإمام متولي الشعراوي، إن الله يخبرنا بحقيقة أنه لا إله آخر سواه، ولا تشريع يرسم صلاح البشر إلا تشريعه وسترجعون إليه، وليس هناك إله يقول افعل ولا تفعل، وآخر يقول بالعكس، لإنه إله واحد، والأمر منه هو الصالح للإنسان، والنهي هو الذي يجب على العاقل أن يتجنبه، فليس إله آخر يرد أمره سبحانه وتعالى، أما كلمة «يجمع» فتعني أنه يخرجنا مع بعضنا من قبورنا جميعا، ويحشرنا أمامه، وأيضا تعني «ليجمعنكم» ليحشرنكم من قبوركم لتلقي جزاء يوم القيامة.
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والحشْر، القيام من القبر والجمع للحساب، وتعجب بعض الصحابة في قوله: «عَلَى وُجُوهِهِمْ»، فسألوا الرسول: وكيف يسير الإنسان على وجهه؟، فقال: «إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يُمشيهم على وجوههم».
وفضلاً عن مشيهم على الوجوه فهم عُمْي لا يرون شيئاً، ولا يهتدون، صُمٌّ لا يسمعون نداء، بُكْمٌ لا يقدرون على الكلام، يفاجؤون بهول البعث، وقد سدت عليهم جميع منافذ الإدراك، فهم في قلب هذا الهول والضجيج، حائرون لا يدرون شيئاً، ولا يدركون ما يحدث من حولهم.