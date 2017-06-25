معايدات التواصل الاجتماعي.. هل تكون بديلاً عن الزيارات العائلية؟

أبوظبي (الاتحاد)

أضحت معايدات التواصل الاجتماعي لدى الكثير من أفراد المجتمع بديلاً عن الزيارات المنزلية والالتقاء وجهاً لوجه مثل «الواتس آب، سناب شات، وفيس بوك، وإنستجرام..»، وغيرها من الحسابات التي يتبادل من خلالها الأشخاص التهاني في العيد والغريب أن البعض لديه قناعة بأنها كافية كونها بضغطة زر واحدة تصل إلى كل الأصدقاء والأقارب والجيران، وهو ما يفقد العيد بهجة أخرى، حيث كان الناس يعايدون بعضهم بعضاً عبر الزيارات المنزلية دون الاعتماد على هذه المواقع التي لا يمكن أن تعادل بهجة اللقاء والأحاديث الصادقة والجلوس في مكان واحد تظلله فرحة عيد الفطر

رغبة قوية

يقول عامر الحارثي: «العصر أصبح متغيراً والكثير من الشباب الذين لا يتعاطون مع الحياة إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت لديهم رغبة قوية في أن استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة لمعايدة الأهل والأصدقاء، وهو ما يؤثر على حميمية المناسبة وبهجة اللقاء في عيد الفطر، أن أبناء كبار السن يتمسكون بالطابع الجمالي للعيد ويدركون أهمية اللقاء حيث الألفة مع الأهل والجيران عبر اللقاء وجهاً لوجه ومن ثم العناق وتبادل التهاني والتزاور، لافتاً إلى أنه مع الأسف أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي متنفس الشباب، لكنها لا تصلح لأن تكون بديلاً عن المعايدات الطبيعية، فالزيارات المباشرة واللقاءات الحيوية تفشي روح المحبة وتدعم القيم والتقاليد الأصيلة.

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