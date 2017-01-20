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ترصد الحركة المرورية في دبي

«صوت» سعاد النعيمي يحد من حوادث السير
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تاريخ النشر: الجمعة 20 يناير 2017

هناء الحمادي (دبي)

اعتاد المستمعون صباح كل يوم الإنصات لصوت سعاد النعيمي عبر أثير إذاعات الدولة، وهي تشخص الحالة المرورية وأماكن الازدحام على الطرقات الداخلية والخارجية في إمارة دبي، مسهلة عليهم اختيار الطريق الأقرب لمقار أعمالهم؛ باعتبارها تشغل منصب مسؤول إعلامي في إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، بشرطة دبي.

ورحلة عمل النعيمي تبدأ منذ الصباح الباكر بمشاهدة شاشات التلفزة الموضوعة في مكتبها، والتي توضح حركة السير بشوارع دبي، لتنقل المستمع بكل أريحية من عالم الازدحام إلى الشوارع الانسيابية، منوهة بوجود ضباب على طرق ما، وأمطار داخل بعض المناطق.

وتبين النعيمي أن فترة الذروة تكون بين الساعة 6:30 صباحاً وحتى الساعة 8 ومن الساعة 5:30 إلى 8 مساء، وهي تتزامن مع ذهاب الموظفين وعودتهم. وتقول إن كثيراً من قائدي المركبات اعتادوا الاستماع إلى الراديو لمعرفة حركة السير والمرور وأماكن الازدحام.

وعن طبيعة عملها، تقول: «دوري هو تقديم النصائح والإرشادات لطريق أكثر أماناً، خالياً من الحوادث المرورية التي تعرقل حركة السير، بالإضافة إلى التنبيه بوجود حوادث على الطرق الداخلية والخارجية، أو تعرض الجو إلى الضباب والغبار والأتربة»، لافتة إلى أن تلك التحذيرات تقلل وقوع الحوادث المرورية.

وتقول إنها تعرّف الجمهور بأي مستجدات على الطرق، مع الإشارة إلى المغلقة منها والتحويلات وأعمال صيانة والرصف التي تجري في شارع ما ذي أهمية مرورية، موضحة أن هذه الأعمال تجري بعد أخذ الأذونات اللازمة من إدارة المرور، وإبلاغ غرفة العمليات بها، وبالفترة الزمنية التي تستغرقها. ... المزيد
     
 

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