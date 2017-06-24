بريطانيا تؤكد مواصلة تعاونها الأمني مع بيروت

بيروت (وكالات)

أكد وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني بن والاس، أمس، مواصلة التعاون البريطاني مع لبنان في مجال الأمن، موضحا أن قيمة المساعدات التي قدمتها بلاده للبنان في هذا الإطار منذ 2011 بلغت نحو 100 مليون دولار.

ونقلت السفارة البريطانية لدى لبنان في بيان عن والاس، القول إن بلاده تحرص على أمن لبنان وستواصل التعاون مع مختلف الدول في المنطقة وحول العالم للتغلب على التهديدات الإرهابية والتطرف.

وأضاف والاس «استثمارنا في امن لبنان يساعد في الحفاظ على الاستقرار وتمكين الدولة من الدفاع عنه»، مؤكداً التزام بريطانيا بالحفاظ على سيادة لبنان من المناطق الحدودية وصولا إلى شوارع بيروت. وكان الوزير البريطاني قد التقى خلال زيارته التي استمرت يومين كلا من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم عرض فيها للمشاريع البريطانية الهادفة لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان.