50 قتيلاً بينهم مدنيون وعسكريون بتفجيرات في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

أوقعت هجمات في يوم الجمعة الأخير من رمضان أمس نحو 50 قتيلًا على الأقل في باكستان، بينهم 37 شخصاً في سوق مزدحمة في باراشينار، على الحدود مع أفغانستان و13 آخرون في بالوشستان، جنوب غرب.

في الشمال، أسفر هجوم مزدوج في سوق مزدحمة مع اقتراب عيد الفطر عن مقتل 37 شخصا على الأقل في بلدة تسكنها غالبية شيعية في منطقة القبائل.

وقال المسؤول الكبير بصير خان وزير، إن الانفجارين وقعا خلال ساعة الذروة في الجمعة الأخيرة من رمضان في باراشينار، كبرى مدن منطقة كورام القبلية، وأضاف أن «عدد القتلى ارتفع إلى 37 قتيلاً وأصيب أكثر من 150 بجروح».

وكان نصر الله خان المسؤول المحلي الكبير الآخر قال إن انفجارا أول وقع قبل أن يليه انفجار آخر بعد وصول المسعفين، وأوضح أن الانفجارين نفذهما انتحاريان على ما يبدو، وتابع «لقد نقلنا 15 جريحا إلى بيشاور لكن حالة 15 إلى 20 جريحا كانت خطيرة»، موضحاً أن عدد القتلى قد يرتفع.