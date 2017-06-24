التحالف الدولي: لا دليل ملموساً على مقتل البغدادي



تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017 عواصم (وكالات) أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش»، أمس، أنه ليس لديه أي «دليل ملموس» على أن زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي حي أو ميت. وأضاف الكولونيل ريان ديلون، أنه «إذا كان البغدادي حياً، فإن التحالف غير قادر على التأثير في الأحداث في ساحة المعارك». وقال في بيان صحفي بوزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» أمس، «ما نعلمه بالتأكيد أنه إذا كان البغدادي على قيد الحياة، فنحن نتوقع ألا يكون قادراً على التأثير فيما يدور حالياً في الرقة أو الموصل أو في التنظيم المتشدد بوجه عام مع استمرارهم في خسارة خلافتهم الفعلية». وأضاف «ومع ذلك فليس لدينا أي دليل ملموس على ما إذا كان حياً أو ميتاً». وفي وقت سابق نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، عن مشرع روسي قوله إن «احتمال مقتل زعيم (داعش) أبوبكر البغدادي يكاد يكون 100%». ونقلت الوكالة عن فيكتور أوزيروف رئيس لجنة الدفاع في «مجلس الاتحاد» بالبرلمان الروسي، تأكيده أن احتمال مقتل البغدادي يكاد يكون مؤكداً بنسبة 100%»، مستدلاً بقوله «كون (داعش) لم يعرض بعد صوراً له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قد قتل». كما قالت جماعات مسلحة تقاتل في المنطقة ومسؤولون أميركيون آخرون، بإنهم لا يملكون أدلة على مقتل البغدادي، بجانب تشكيك كثير من المسؤولين الإقليميين في المعلومات التي قدمتها موسكو. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت منذ نحو أسبوع أنها تعتقد أن البغدادي ربما قتل عندما أصابت غارة جوية لها تجمعاً لقياديين كبار في «داعش» على مشارف مدينة الرقة السورية في 28 مايو المنصرم.