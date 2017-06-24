قاضٍ حوثي يهدر دم فنان كوميدي

صنعاء (الاتحاد)

أعلن قاض تابع لميليشيات الحوثي يدعى عبدالكريم بن عبدالله الشرعي إهدار دم الفنان الكوميدي محمد الأضرعي، معد ومقدم برنامج «غاغة» الذي بثته قناة «سهيل» خلال شهر رمضان المبارك، زاعماً أنه يتعمد الإساءة لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.

ودانت قناة سهيل الفضائية فتوى تكفير وإهدار دم الفنان الأضرعي، مؤكدةً في بلاغ صحفي احترامها للثوابت الدينية والوطنية وللصحابة الكرام، والتزامها بقيم الدين وتعاليم الشريعة السمحة في بثها الرسالي وبرامجها المختلفة. وأكدت أن الفنان محمد الأضرعي لم يسيء إلى أحد، وأنه كرس فنه في كشف الخزعبلات التي تروجها صراحة الجماعات الطائفية والانحرافات والمزاعم التي لا أساس لها في التاريخ الإسلامي.