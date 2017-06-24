الجيش اليمني يحرر منطقة «المخدرة» في صرواح

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي على منطقة المخدرة الاستراتيجية في بلدة صرواح آخر معقل الانقلابيين في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت أمس منطقة المخدرة، مؤكداً أن معركة تحرير صرواح انتقلت إلى جبل مرثد المطل على صرواح. وذكر أن 12 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات التي دارت في منطقة المخدرة قبل تحريرها، موضحاً أن قوات الشرعية استولت على مركبتين عسكريتين وكميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الميليشيات. وأضاف المصدر العسكري «تدور الاشتباكات باتجاه جبل مرثد، والقوات تواصل تقدمها لتحرير كامل أجزاء صرواح».

وإلى الشمال من مأرب، أغارت مقاتلات التحالف على مواقع تمركز المليشيا الانقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد. وذكرت مصادر ميدانية ان غارتين جويتين استهدفتا مواقع للمليشيا الانقلابية في جبهة الساقية بمديرية المصلوب، ما أسفر عن تدمير عربة نقل على متنها مدفع ثقيل وعربة أخرى مدرعة، اضافة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

وقتل 12 شخصا وأصيب 20 آخرون من الميليشيات إثر غارات جوية لطيران التحالف العربي وهجمات متفرقة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدينة عسيلان بمحافظة شبوة. وأفاد مصدر ميداني أن سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات الانقلابية في «جبل الخيالة ودار آل منصر» في حين اندلعت مواجهات بين القوات الشرعية والميليشيات في جبهتي الساق وطوال السادة في أطراف عسيلان، وأسفرت الغارات والمواجهات عن مقتل وإصابة العشرات من العناصر الانقلابية. وأضاف المصدر أن قوات الجيش والمقاومة افشلوا هجمات للميليشيات الانقلابية في مواقع بير دعمك وبيت صبيح في المدينة وأجبرتها على التراجع للخلف عقب تكبدها خسائر بالأرواح والعتاد.

وفي سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، أنها تمكنت من إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف نائب وزير الداخلية اليمني اللواء الركن ناصر لخشع وعددا من القيادات الأمنية البارزة في حي الصولبان بمديرية خورمكسر شرق المدينة. وأضاف مصدر أمني لـ»الاتحاد» أن خبراء متفجرات تمكنوا من إبطال مفعول عبوة ناسفة صنع محلي قبل تفجيرها بالقرب من منزل نائب وزير الداخلية المجاور لمنزل عدد من القيادات الأمنية البارزة من بينها قائد قوات الأمن الخاصة في المدينة اللواء ناصر العنبوري، مضيفا أن خبراء متفجرات قاموا بإبطال مفعول العبوة التي زرعتها عناصر إرهابية في الحي لاستهداف القيادات الأمنية على رأسها اللواء لخشع وقيادات أخرى تمر باستمرار من تلك المنطقة.