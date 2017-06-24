«اليونيسيف»: إصابة 300 ألف شخص بالكوليرا في اليمن بحلول سبتمبر

جنيف، عدن (الاتحاد، وكالات)
رجحت مسؤولة بالأمم المتحدة أن يصل عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 300 ألف بحلول سبتمبر المقبل.
وأوضحت ميريتشيل ريلانو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في اليمن أن أكثر من 190 ألف شخص أصيبوا بعدوى المرض حتى الآن. وأضافت ريلانو متحدثة لصحفيي جنيف في مقطع فيديو، أن 1265 شخصاً ربعهم من الأطفال، لقوا حتفهم إثر تفشي الوباء، وأضافت «عدد الحالات يتزايد».
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إلى ذلك، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفان أوبراين انتشار الكوليرا في اليمن، بأنها «كارثة من صنع الإنسان». وصرح المتحدث باسم المنظمة الدولية طارق جزاريفيتش أن «الدمار الذي تسبب به النزاع في اليمن يزيد من صعوبة التصدي لانتشار الوباء».
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وناشد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام كل من يعيق العمل الإنساني في اليمن.. مطالبا المنظمات المعنية بسرعة تنفيذ برامجها لإنقاذ الشعب اليمني.