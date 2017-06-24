أيادي الإمارات البيضاء تمتــد إلى ذوي الاحتياجـات في عـدن

لقاء - منال أمين
بعد تحرير مدينة عدن من سيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع في منتصف يوليو 2015م أصبحت المدينة من آثار الدمار للكثير من المرافق الحكومية والخاصة، ومنها المباني الخاصة بالجمعيات والمنظمات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت الإمارات في أولى مساعيها بإعادة الحياة إلى هذه المدينة تنفيذ مشاريع إعادة الحياة لتلك المباني.
مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في مدينة عدن اليمنية إحدى الجمعيات التي ساهمت دولة الإمارات في إعادة الحياة لها بعد تعرضها للتخريب، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز قدرات المركز ليتمكن من القيام بواجبه في توفير الأطراف الصناعية لمصابي الأحداث في معظم محافظات اليمن.
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الطاقة الاستيعابية
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