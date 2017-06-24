أيادي الإمارات البيضاء تمتــد إلى ذوي الاحتياجـات في عـدن

لقاء - منال أمين

بعد تحرير مدينة عدن من سيطرة مليشيات الحوثي والمخلوع في منتصف يوليو 2015م أصبحت المدينة من آثار الدمار للكثير من المرافق الحكومية والخاصة، ومنها المباني الخاصة بالجمعيات والمنظمات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت الإمارات في أولى مساعيها بإعادة الحياة إلى هذه المدينة تنفيذ مشاريع إعادة الحياة لتلك المباني.

مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في مدينة عدن اليمنية إحدى الجمعيات التي ساهمت دولة الإمارات في إعادة الحياة لها بعد تعرضها للتخريب، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز قدرات المركز ليتمكن من القيام بواجبه في توفير الأطراف الصناعية لمصابي الأحداث في معظم محافظات اليمن.

وقد أوضح نائب مدير مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي عبدالله محمد صالح القيسي لـ «الاتحاد» «أن المركز الذي أنشئ في أبريل عام 2000م لديه أهداف يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في إنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتقديم خدمات العلاج الطبيعي وإيصالها إلى المستفيدين في القرى والمحافظات المجاورة خاصة المصابين من الألغام والحروب».

الطاقة الاستيعابية