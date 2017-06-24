محمد حسن (دبي)

واصلت خيول الإمارات تألقها أمس خلال فعاليات اليوم الرابع من فعاليات مهرجان «رويال اسكوت» الملكي البريطاني الذي أقيم أمس بمضمار «اسكوت» الإنجليزي العريق في إنجلترا، والذي يختتم اليوم بستة أشواط تشارك فيها نخبة الخيول العالمية.

وبرز خلال الأشواط الستة كل من «راير ريزم» لجودلفين الذي خطف لقب الختام، و«بيرميان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي انتزع لقب الشوط الثاني، فيما توجت المهرة «وينتر» بلقب الشوط الرئيس وهو سباق كورنيشن ستيكس للفئة الأولى.

وجاء فوز «راير ريزم» بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك، مسكا لختام الحفل سباق كوين فيز «قوائم» لمسافة 3200 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف جنيه استرليني للخيول في سن ثلاث سنوات.

وقطع البطل المسافة في زمن قدره 2:31:15 دقيقة متفوقا بفارق 2.25 طول عن صاحب المركز الثاني «إبيرد» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف فاريان وبقيادة أندريه أتزيني، فيما حل ثالثا «ستار ستورم» بإشراف جيمس فاشنوي وبقيادة جورج وود.