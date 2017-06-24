متطوعو مليحة في خدمة المجتمع

الشارقة (الاتحاد)

شارك فريق المتطوعين من لاعبي نادي مليحة في تنظيم وإحياء ليلة السابع والعشرين من رمضان في مسجد الشيخ سعود القاسمي بالشارقة، وقام المتطوعون بالتعاون والتنسيق مع شرطة الشارقة بخدمة المصلين عبر توجيههم إلى الأماكن المعدة للصلاة، ومساعدة كبار السن، وتوزيع مياه الشرب على المصلين.

ولاقت هذه المشاركة الإشادة من قبل المجتمع، وأبرزت في الوقت ذاته دور الأندية الرياضية في الشارقة في مساهمة اللاعبين في الفعاليات المجتمعية، لاسيما خلال شهر رمضان ضمن فعاليات عام الخير.

وأكد مصبح سعيد بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي أن هذه المشاركة هي الأولى من نوعها وستستمر، حيث إن مجال التطوع يحظى بإقبال كبير من منتسبي النادي، في هذا الشهر الفضيل

وأشار الكتبي إلى أن فريق المتطوعين في النادي قد قام بعدة أنشطة في هذا الشهر الفضيل، ومنها تنظيم إفطار الصائم لرواد الطرق، ومساندة مع فريق عمل النادي في تنظيم بطولة مليحة الخير الرمضانية التي اختُتمت فعالياتها مؤخراً.

وأضاف: إدارة النادي هدفت من خلال فريق المتطوعين إلى المساهمة في تقديم أكبر فريق تطوعي ضمن أهداف القيادة الرشيدة في عام الخير، وغرس روح التطوع في الجيل الجديد من النشء، وتدريبهم عبر عدد من الدورات والندوات المتخصصة في كيفية التعامل مع الجمهور، والاعتماد على النفس، وتنمية روح العمل الجماعي، مشيرا إلى أن المبادرة لاقت الإشادة بسبب إبراز دور الأندية واللاعبين في خدمة المجتمع وبيان أدوارهم خارج أسوار النادي والملاعب.