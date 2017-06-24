تسونجا.. خسارة عارضة

لندن (أ ف ب)

عبر الفرنسي جو ويلفريد تسونجا، عن خيبة أمله، بعد الخروج من دورة كوينز الإنجليزية في كرة المضرب، وهو المصنف خامساً، وذلك بالخسارة أمام جيل مولر من لوكسومبروج 4-6 و4-6 في الدور الثاني، وذلك غداة خروج المصنفين الثلاثة الأوائل، حامل اللقب البريطاني أندي موراي، ووصيفه الكندي ميلوش راونيتش والسويسري الثالث ستانيسلاس فافرينكا.

وتأتي خسارة تسونجا، المصنف عاشراً عالمياً في دورة كوينز المقامة على ملاعب عشبية، قبل أقل من أسبوعين على بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الكبرى، والمقامة أيضاً على العشب.

ويقدم تسونجا، عموماً عروضاً جيدة على الملاعب العشبية، وهو حل وصيفاً في كوينز عام 2011، وبلغ نصف نهائي ويمبلدون مرتين.

ويسعى تسونجا، إلى تجاوز صدمة الخروج المبكر في هذه الدورة بالتفكير في بطولة ويمبلدون التي تمثل التحدي الأكبر له لاستعادة مستواه، وقال: إنها خسارة عارضة، سأعمل على تصحيح الأخطاء التي صاحب أدائي في المرحلة المقبل، التي تتطلب المزيد من التركيز.