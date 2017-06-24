سفيتولينا.. خسارة وإصابة في «برمنجهام»

برمنجهام (أ ف ب)

ودعت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا، المصنفة ثانية دورة برمنجهام الدولية الإنكليزية في كرة المضرب، المقامة على ملاعب عشبية، من الدور الثاني بخسارتها أمام الإيطالية كاميلا جورجي 4-6 و6-4 و2-6.

وكانت سفيتولينا، الفائزة بأربعة ألقاب هذا الموسم، في تايوان ودبي وإسطنبول وروما، ما سمح لها بالتقدم إلى المركز الخامس عالمياً، أعلى المصنفات في هذه الدورة الاستعدادية لبطولة ويمبلدون بعد انسحاب الألمانية انجيليك كيربر الأولى بسبب إصابتها بتمزق في العضلة الخلفية لساقها.

وتعتبر الخسارة أمام جورجي، خيبة كبيرة لسفيتولينا التي وصلت إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، لاسيما أن منافستها الإيطالية صاعدة من التصفيات ومصنفة 102 عالمياً، إلا أن ذلك لم يمنعها من تحقيق الإنجاز ومواصلة مشوارها على حساب الأوكرانية. لكن خيبة الأوكرانية قد لا تقف عند هذا الحد، إذ كشفت بأن الشك يحوم حول مشاركتها في ويمبلدون بسبب تعرضها للإصابة في كعب قدمها، مضيفة: «سأتحدث مع المعالجين الفيزيائيين، الموسم طويل جداً، ويجب أن أنظر إلى الصورة الكبرى».

وتلتقي جورجي، الباحثة عن لقبها الاحترافي الثاني فقط في مسيرتها، في ربع النهائي، مع الأسترالية أشلي بارتي التي فازت على التشيكية باربورا زاهلافوفا ستيركوفا الثامنة ووصيفة البطلة. وبلغت ربع النهائي أيضاً الإسبانية جاربينيي موجوروتسا السادسة بفوزها على الأميركية اليسون ريسك بسهولة 6-1 و6-4.

وتلتقي بطلة رولان جاروس 2016 ووصيفة ويمبلدون 2015 في الدور المقبل الأميركية كوكو فانديفيجيه، التي أقصت البريطانية جوهانا كونتا الرابعة بالفوز عليها 6-1 و6-3.

وتأهلت أيضاً الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، الخامسة بالفوز على الصينية شواي جينج، 6-4 و7-6 (7-3).

وكانت الأميركية ماديسون كيز، قد أحرزت لقب العام الماضي على حساب ستريكوفا، لكنها تغيب عن نسخة هذه السنة.