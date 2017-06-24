سفيتولينا.. خسارة وإصابة في «برمنجهام»

برمنجهام (أ ف ب)
ودعت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا، المصنفة ثانية دورة برمنجهام الدولية الإنكليزية في كرة المضرب، المقامة على ملاعب عشبية، من الدور الثاني بخسارتها أمام الإيطالية كاميلا جورجي 4-6 و6-4 و2-6.
وكانت سفيتولينا، الفائزة بأربعة ألقاب هذا الموسم، في تايوان ودبي وإسطنبول وروما، ما سمح لها بالتقدم إلى المركز الخامس عالمياً، أعلى المصنفات في هذه الدورة الاستعدادية لبطولة ويمبلدون بعد انسحاب الألمانية انجيليك كيربر الأولى بسبب إصابتها بتمزق في العضلة الخلفية لساقها.
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وتلتقي جورجي، الباحثة عن لقبها الاحترافي الثاني فقط في مسيرتها، في ربع النهائي، مع الأسترالية أشلي بارتي التي فازت على التشيكية باربورا زاهلافوفا ستيركوفا الثامنة ووصيفة البطلة. وبلغت ربع النهائي أيضاً الإسبانية جاربينيي موجوروتسا السادسة بفوزها على الأميركية اليسون ريسك بسهولة 6-1 و6-4.
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وتأهلت أيضاً الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، الخامسة بالفوز على الصينية شواي جينج، 6-4 و7-6 (7-3).
وكانت الأميركية ماديسون كيز، قد أحرزت لقب العام الماضي على حساب ستريكوفا، لكنها تغيب عن نسخة هذه السنة.