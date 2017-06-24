40 مشاركاً في مبادرة «الرياضة قبل الإفطار»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مبادرة «الرياضة قبل الإفطار»، إحدى مبادرات مؤسسة البارجيل للتطوع، بعد أن استمرت طيلة شهر رمضان المبارك بمشاركة 40 فرداً، وأقيم حفل ختام المبادرة أمس الأول في حديقة بحيرة القوز بدبي، برعاية حسين البلوشي مدير عام مؤسسة البارجيل، وحضور المونديالي خالد إسماعيل لاعب المنتخب الأول لكرة القدم ونادي النصر السابق، والدولي السابق إسماعيل راشد لاعب المنتخب ونادي الوصل، ومحمد كرم لاعب النصر.

وتخلل حفل الختام فقرات فنية ومباراة استعراضية بين فريق خالد إسماعيل وإسماعيل راشد، وكرم راعي الاحتفال المشاركين والجهات المشاركة والمتعاونة التي ساهمت في إنجاح فعاليات المبادرة.

وأكد حسين البلوشي أن هذه المبادرة الشبابية تعزز الثقافة الرياضة والسلوك الإيجابي، وتساعد على بناء منظومة القيم السلوكية المتوازنة مع متطلبات الصحة العامة، من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، ضمن تعاون كبير أثمر عن نجاح هذه المبادرة.

وقال: المبادرة ركزت على تزويد الشباب بالخبرات والثقافة الرياضية عبر برنامج تدريبي تم تدشينه بمشاركة علي مراد مساعد مدرب الفريق الأول بنادي النصر، وطارق إبراهيم من نادي الوصل، وتم خلالها شرح أهمية الرياضة في حياة الإنسان، من خلال ممارسة كرة القدم وممارسة الدراجة الهوائية والسباحة.