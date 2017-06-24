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المدرسة اللاتينية الأقرب لقيادة الفريق وفلادمير مستمر

تغييرات في الجهاز الفني ولجان ولاعبي «طائرة» العين
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تاريخ النشر: السبت 24 يونيو 2017

أسامة أحمد (دبي)

كشف عبدالله الدرمكي، نائب رئيس شركة العين للألعاب الرياضية، عن تغييرات كبيرة على مستوى «طائرة الزعيم»، من حيث الجهاز الفني واللاعبين واللجان الخاصة باللعبة، مشيراً إلى أن الشركة وجهت الشكر إلى المصري أحمد مصطفى مدرب الفريق الأول، على الفترة التي قضاها في القلعة البنفسجية.

وقال: المدرسة اللاتينية الأقرب لتدريب الفريق الأول في الموسم الجديد، وهي تعد بكل المقاييس الأنسب خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وأشار الدرمكي إلى أن الشركة ستعلن بديل المصري أحمد مصطفى قريباً، مشيراً إلى أن عبدالله زويد إداري الفريق الأول مستمر، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصربي فلادمير أجنبي الفريق مستمر أيضاً مع «الزعيم» في الموسم الجديد.

وأضاف: العين لا يمانع في إعارة بعض لاعبيه إلى الأندية الأخرى من أجل المصلحة العامة للعبة، بشرط أن تكون العروض المقدمة مجدية.

وعن انتهاء إعارة وليد ثاني لاعب الوصل مع نادي العين، أكد الدرمكي أن النادي طلب شراء بطاقة اللاعب للمرحلة المقبلة، مبيناً أن شركة العين للألعاب الرياضية في انتظار الرد الوصلاوي على الطلب. ... المزيد
     
 

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