شركات تقنية أميركية تستهدف النمو

ترجمة: حسونة الطيب

رغم الثمار التي قطفتها شركات التقنية الأميركية الكبيرة من موجة الإنفاق، فإنها تولي اهتماماً أكبر بالنمو بدل الأرباح. ويتسابق العديد من شركات التقنية الكبيرة مثل مايكروسوفت، لتأمين أكبر حصة ممكنة في أسواق التقنية الكبيرة. ونتج عن الحوسبة السحابية على وجه الخصوص، جلب استثمارات ضخمة من أمازون ومايكروسوفت وجوجل، وتفضيل النمو على الأرباح.

وتشير آخر النتائج المالية لأربع من شركات التقنية الكبيرة، مع قيمة سوقية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.75 تريليون دولار، إلى أنه من الممكن، أن يأمل المستثمرون في الأرباح. وبعد الاستفادة من موجة الإنفاق الاستثماري الأخيرة، لا زالت مستويات الاستثمار آخذة في الارتفاع، إلا أن نمو العائدات تجاوز التوقعات في كثير من الحالات وأكثر من مجرد التعويض عن الإنفاق، حيث نتج في شكل فائدة تشغيلية أسهمت في رفع هامش الأرباح.

وحققت مايكروسوفت أيضاً، أرباحاً قوية من نشاطها في الحوسبة السحابية، وقفزات مستمرة في الأرباح ناتجة عن أعمال النمو الجديدة، رغم القصور في مبيعات الجهاز الهجين بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز اللوحي «سيرفس»، الذي انعكس على عائدات الشركة وأرباحها. وأصيبت «أنتل»، بخيبة أمل، حيث أثرت الاستثمارات في الجيل الجديد من تقنية إنتاج الرقاقات وانخفاض مستوى مبيعاتها، سلباً على نتائجها.

وفي واحدة من دلالات انتعاش الاستثمارات في شركات التقنية الكبيرة، أكدت «أمازون»، أنها استحوذت على عقار ومعدات رئيسية بقيمة تزيد على 14 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، سواء بالشراء الصريح أو الإيجار. وارتفع سعر سهم الشركة، بنسبة قدرها 48% عن السنة السابقة، ما يشير لزيادة حجم الإنفاق الضخم في السعات الجديدة، وكذلك السباق نحو النمو الذي تتقدمه كبرى شركات التقنية في العالم.