ميساء مغربي: كتبت «قلبي معي» في عامين

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تمكن مسلسل «قلبي معي» من خوض المنافسة القوية في «الماراثون الرمضاني» لهذا العام، حيث حصد ردود أفعال إيجابية من متابعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صبت في مصلحة العمل وقصته وأبطاله، خصوصاً أنه يتناول قضايا اجتماعية وقيماً إنسانية سائدة في المجتمع الخليجي، ويسلِّط الضوء للمرة الأولى على التضليل في وسائل الإعلام، كما يرصد مساوئ مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن النجاح الذي يحققه العمل، عبرت ميساء مغربي بطلة المسلسل عن سعادتها البالغة من الإشادات التي تلقتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتهاني التي تتلقاها من زملائها وصناع دراما عرب، وقالت: «التعب والمجهود الكبيرين في العمل هما سر نجاحه، فمنذ عام 2015، وأنا أواصل كتابة الأحداث، وأرسم الشخصيات، وأنسج خيوط المواقف والصراعات، وحرصت على مدار عامين من الكتابة أن أعطي كل ممثل حقه، وكل محور درامي نصيبه من العناية والعمق»، منوهة بتعاون فريق العمل، الذي حرص على تقديم أفضل ما عنده، لإنتاج عمل مختلف عن جميع الأعمال الدرامية الأخرى.

وتابعت: «العمل يرصد قضايا عدة، ويسلِّط الضوء على محاور تهم الشارع الخليجي والعربي بصفة عامة، وأعتقد أن هذا أكثر ما جذب المشاهد له، هذا إلى جانب التوليفة الغنية بين الممثلين، حيث يشارك في العمل نجوم دراما من الإمارات ومصر والكويت والأردن والعراق وعمان».

ونفت ميساء ما يقال عن توليها البطولة المطلقة خصوصاً أنها مشاركة في الإنتاج، فضلاً عن كتابة قصة العمل، وقالت: «لم أفكر يوماً بهذا المنطلق، كما أن العمل في الأساس بطولة جماعية، ويشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم الدراما في الخليج والوطن العربي، وكان كل همي تقديم عمل مغاير من حيث الطرح والأفكار».

وأشارت إلى أنها عاشت مع «يارا»، الشخصية التي تجسدها في العمل، صراعا مع الحب والإعلام، لا سيما أن جسدت دور إعلامية من أصول مصرية تعيش في الإمارات، وتعمل في مجال التلفزيون وتقدم برنامجاً بعنوان «هامات»، الأمر الذي يعرضها للكثير من العراقيل، خصوصاً أنها تكشف كواليس التضليل الإعلامي، إلى جانب تعرضها للخيانة والفراق والانفصال.

ولفتت ميساء إلى أنها تعمدت في أحداث المسلسل أن يكون الحوار بسيطاً، باستثناء المصطلحات التقنية والمتعلقة بالإعلام، خصوصاً أن أداء الشخصيات جاء بلهجات مختلفة، كاشفة عن أنها استعانت بمدرب للحوار اسمه زياد عدوان جلس مع الممثلين 3 أشهر وأعدهم وحضرهم بشكل جماعي وفردي، نافية ما يتردد عن أنها كتبت جزءاً من قصة حياتها ضمن أحداث المسلسل، مؤكدة أن العمل لا يمت لقصة حياتها إطلاقاً، وعندما تفكر في تجسيد سيرتها على الشاشة، سيكون عبر السينما وليس الشاشة الفضية.