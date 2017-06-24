منظور بن زبان.. نزلت فيه آية

سلوى محمد (القاهرة)

منظور بن زبان الفزاري، جد الحسن بن الحسن بن علي بن أَبي طالب لأُمه، سيِّد في قومه، سمى منظوراً لطولِ ما انتظروه أثناء حَمْلُ أمه به، توفي أبوه فتزوج من زوجته وتدعى مليكة بنت خارجة بن سنان المري، وكانت تُكنى أم خَوْلة، فولدت له هاشم وعبدالجبار وخولة، فنزلت فيه قوله تعالى (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...) «‬سورة النساء: الآية 22»، فبلغ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فبعث خال البراء بن عازب ليقتله، فلم يلحق به، فلما بلغه أنه قصده، هرب إلى البحرين.

وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه طلبهما فأقدمهما المدينة، وفرَّق بينهما، ولم تزل معه إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى به عمر وقال له: أتنكح امرأة أبيك وهي أمّك؟ أوما علمْت أن هذا نكاح المَقت، فقال: ما علمت أن هذا حرام، فاستحلف أنه لم يعلم أن الله حرّم ذلك، فحلف أربعين يميناً، وخلّى سبيله، وقال عمر: لولا أنك حلفْتَ لضربْتُ عنقك، وفرقَ بينه وبين مليكة، وفي ذلك قال:

بئْسَ الخَلِيفَةُ لِلآبَاءِ قَدْ عَلِمُوا

فِي الأمَّهَاتِ أَبُو زَبَّانَ مَنْظُورُ