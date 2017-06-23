فيسبوك يطلق حملة لمواجهة التطرف على الانترنت

أ ف ب

أطلق موقع التواصل الاجتماعي الأميركي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، حملة في بريطانيا لمناهضة التطرف على الانترنت عقب تحذيرات من رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد أربع هجمات إرهابية خلال ثلاثة أشهر.



وأكد الموقع أنه سيحاول التفسير للمؤسسات الخيرية ومنظمات أخرى كيفية محاربة خطاب الكراهية في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا.



وستكون مبادرة "اون لاين سيفيل كاريج" بمثابة منتدى للجمعيات الخيرية وبعض المنظمات غير الربحية لمشاركة خبراتهم حول التطرف وتطوير "الممارسات الأفضل" في حل المسألة.



وهناك مشاريع للمبادرة بالفعل في فرنسا وألمانيا.

وقد طالبت مجموعة الدول السبع المواقع الإلكترونية الضخمة مثل فيسبوك وغوغل بذل المزيد من أجل كبح أي محتوى متطرف على شبكة الانترنت.

