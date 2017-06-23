سفارة الدولة بالهند تتابع صحة الجرحى اليمنيين

نيودلهي (وام)

تفقد الدكتور سالم الظنحاني نائب سفير الدولة لدى الهند بأحد المستشفيات لمجموعة «VPS» في نيودلهي أمس الأول، المرضى اليمنيين الذين تدعم حكومة الإمارات علاجهم. وقدم المتعافون شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لحكومة الدولة.

وتتابع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بالتنسيق مع مجموعة «VPS» للرعاية الصحية مختلف مراحل علاج الجرحى اليمنيين ممن تأثروا جراء الحرب في مستشفيات الهند حيث تقدم الهيئة كل أشكال الدعم والرعاية طوال رحلتهم العلاجية في الهند. تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم بسبب الانتهاكات الحوثية.