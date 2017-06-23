«الهلال» يختتم مشروع إفطار الصائم في لحج

عدن (الاتحاد)

اختتم في محافظة لحج، جنوب اليمن، مشروع إفطار الصائم الذي تبنته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن مشاريعها الإنسانية والإغاثية لشهر رمضان.

وأفاد عبدالاله الردفان، مشرف مشروع إفطار الصائم في لحج، بأن 4400 وجبه إفطار تم توزيعها منذ تدشين المشروع في 6 رمضان، واستهدف عدداً من الشرائح الفقيرة والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، مضيفاً أن المشروع جاء إضافة إلى مشاريع أغاثية وتنموية تبنتها هيئة الهلال الأحمر لصالح التخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز جهود السلطات المحلية لإعادة أعمار وتأهيل ما دمرته الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الانقلابية.

وأشار إلى أن مشروع إفطار الصائم تعبير عن المشاعر الإنسانية والأخوية التي يكنها الأشقاء لأبناء المحافظة، وأيضا تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي شدد عليه ديننا الإسلامي الحنيف، واستشعاراً بالمسؤولية الدينية والأخلاقية لبعض الفئات المستهدفة، خصوصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين شعروا بأنهم جزء من المجتمع.

وأشار إلى أن هذه اللفتة الإنسانية من الهلال الأحمر الإماراتي زرعت في نفوس هذه الشريحة من المجتمع الثقة بالمجتمع وبالهيئات الإغاثية والإنسانية التي تعتبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المنظمة الرائدة والفاعلة في تقديم خدمات إنسانية وإغاثية وصحية وتنموية في المحافظة.