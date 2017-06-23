ما مفهوم القراءة ببعديها الشخصي والكوني؟، إنه سؤال الحوار الذي يحاول الاقتراب أكثر من خصوصيات وطقوس القراءة المستقلة لدى المفكر الدكتور محمد شحرور، بعد مضي ما يقارب الخمسين عاماً من البحث والتحليل والتدبّر الإحصائي واللغوي العميق، وهو سؤال يقدم في إجابته رؤية وإرشاداً لما يجب أن تكون عليه علاقتنا بالكتاب.

إبراهيم الملا (الشارقة)

ينطلق الباحث والمفكر السوري الدكتور محمد شحرور، في جلّ مؤلفاته من قاعدة تتأسس على قناعة ذاتية وعامة ترى أن الإسلام دين رحمة وتسامح، وبأنه دين تعايش مع الآخر في سلام وطمأنينة في إطار أخلاقي يسمح للجميع بالتمتع بكامل حريتهم وكرامتهم الإنسانية، لأنه دين عالمي يستوعب الإنسانية جمعاء.

وهو الرأي الذي ساقه شحرور، في كتابه (الإسلام والإنسان) الفائز مؤخراً بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الحادية عشرة عن فئة «التنمية وبناء الدولة». وهو كتاب يضيف لرصيد المكتبة العربية والإسلامية أفقاً جديداً ومعاصراً لفهم آيات التنزيل الحكيم، إيماناً من الكاتب بالتطور المعرفي والصيرورة الحضارية والتي تفرض تأويلات أكثر نضجاً وتماهياً مع تقدم ونماء البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدول المتقدمة والقارئة لتحديات وأنماط التفاعل الإنساني الآن ومستقبلاً، ضمن عناوين عريضة ومهمّة مثل: الحرية، والأمة والقومية والشعب والمواطنة والطاعة والإكراه والإسلام والإيمان والولاء والبراء، وغيرها من المفاهيم التي شوهتها النظرة الأحادية المنغلقة والمتعصبة لدى عدد كبير من الفقهاء والمنظرين العرب والمسلمين خلال العصور اللاحقة على البعثة النبوية، خصوصاً مع ما شهدته هذه العصور من آراء دخيلة ومربكة للمعطى الإنساني والعالمي الرحب والمتنوع والمنتصر دائماً للخير والعدل والمساواة، وهو المعطي الوارد بوضوح ودون لبس في القرآن الكريم. الدكتور محمد شحرور في حديثه لـ «الاتحاد» يؤكد تأثير الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي على فكره، ويدعو لأن تكون القراءة محايدة بعيداً عن الأفكار المسبقة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

** بداية كيف ينظر الدكتور محمد شحرور لدور القراءة بشكل عام في ظل استقالة العقل العربي والإسلامي اليوم، وانطلاقاً من رغبة النخبة المثقفة لتجديد نظرية المعرفة؟