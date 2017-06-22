«بريكست» يهدد آلاف الوظائف الألمانية في قطاع السيارات

لندن (د ب أ)
أظهرت دراسة بريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد بإلغاء آلاف الوظائف في قطاع السيارات بألمانيا.
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يشار إلى أن بريطانيا تمثل سوقاً مهماً جداً لمبيعات السيارات الألمانية، حيث إن بريطانيا تشتري واحدة من كل خمس سيارات تصدرها ألمانيا. وبلغت مبيعات السيارات الألمانية في بريطانيا 950 ألف سيارة عام 2016 وحده.
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وتوقع الخبراء أن ترتفع قيمة السيارات الألمانية في بريطانيا جراء ذلك كله بنسبة 21%. وقال الخبراء إن شركات السيارات الأوروبية خارج بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر جراء الخروج القاسي.
ورأى معدو الدراسة أنه لن يكون هناك فائز أكبر جراء الخروج، حيث إنه ربما أدى مؤقتاً لتزايد مبيعات الشركات داخل بريطانيا وفي الدول خارج الاتحاد الأوروبي إلا أن على هذه الشركات أيضاً التحسب لارتفاع تكاليف الإنتاج في ضوء حقيقة اعتمادها على أجزاء من السيارات من موردين من الاتحاد الأوروبي، وأن ثمن هذه الأجزاء سيرتفع.