سوق لأطعمة الشارع في بانكوك



تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 بانكوك (د ب أ)



يخطط مسؤولو مدينة بانكوك إقامة سوق جديدة «مميزة» لبائعي أطعمة الشارع، وذلك في الوقت الذي تقيد فيه الحكومة العسكرية في تايلاند بيع الطعام في الشارع بالعاصمة. ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن نائب وزير التجارة سونتيرات سونتيجيراونج القول، إن السوق المقترحة سوف يضم «أكثر من 200 من بائعي الأطعمة الذين تضرروا من سياسة الحكومة». وأضاف «المنطقة سوف تصبح معلماً بارزاً لأطعمة الشارع». وكان مسؤولو مدينة بانكوك قد قالوا في أبريل الماضي إنه سوف يتم حظر جميع أطعمة الشوارع في بانكوك بحلول نهاية عام.2017 ونقلت صحيفة ذا نيشن عن وانلوب سواندي، كبير مستشاري حاكم مدينة بانكوك، القول «بائعو أطعمة الشارع احتلوا مساحة الأرصفة لفترة طويلة.. سوف يتعين علي كل بائع منهم ترك مكانه». وكان هذا الإعلان بمثابة مفاجأة للكثيرين، خاصة في الوقت الذي أطلقت فيه شبكة سي إن إن الأميركية في مارس الماضي على العاصمة التايلاندية أبرز مقصد لأطعمة الشارع في العالم للعام الثاني على التوالي.

