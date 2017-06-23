«الإمارات دبي الوطني ريت» توزع أول أرباح أسهم منذ إدراجها

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت (سي إي آي سي)، المدرجة في بورصة ناسداك دبي، عن أول توزيع لأرباح الأسهم منذ إدراجها في بورصة ناسداك دبي في شهر مارس.

وستدفع شركة ريت حصص أرباح مؤقتة بقيمة 9.713.207 دولار أو ما يعادل 0.0382 دولار للسهم الواحد. ويجب أن يمتلك المساهمون أسهماً في شركة الإمارات دبي الوطني ريت قبل إغلاق السوق في يوم 2 يوليو 2017، ليحق لهم المطالبة بحصص الأرباح، وسيكون تاريخ تسجيل حصص الأرباح هو 5 يوليو 2017.

وتمثل حصص الأرباح التي سيتم توزيعها عائدًا سنويًا لأرباح السهم بنسبة 7،13%، وذلك استنادًا إلى سعر إغلاق السهم في شركة الإمارات دبي الوطني ريت بقيمة 1.08 دولار بتاريخ 21 يونيو 2017، وعائدًا سنويًا لأرباح الأسهم بناءً على صافي قيمة الأصول بنسبة 6،60% للسهم الواحد على صافية قيمة الأصول الحالية حتى تاريخ 31 مارس 2017. وتعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت مواصلة توزيع حصص الأرباح على المساهمين على أساس نصف سنوي.

وقال طارق بن هندي، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت :«يسر مجلس الإدارة أن يعلن عن أول توزيع لأرباح أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت منذ الإدراج الناجح لأسهمها العادية في بورصة ناسداك دبي في شهر مارس. وقد عمل فريق إدارة الشركة منذ الإدراج بجدية كبيرة لنشر رأس المال الذي تم جمعه من الإدراج. كما أعلنا بالفعل عن عملية استحواذ ناجحة أثمرت عن تنويع حيازاتنا في فئات أصول بديلة، ولدينا مجموعة قوية من عمليات الاستحواذ الإضافية التي نعتزم الإعلان عنها قريبًا.