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أكثرها حدة منذ الكساد الكبير

أزمة «القرن» تعبث بالقطاعين المصرفي والعقاري
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تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017

حسونة الطيب (أبوظبي)


كانت الأزمة المالية التي اندلعت 2007 – 2008، أكبر وأكثر الأزمات حدة منذ الكساد الكبير، حيث عملت على إعادة تشكيل الاستثمار والتمويل المصرفي العالمي. لا تزال آثار هذه الأزمة قائمة إلى يومنا هذا، مع أن العديد من الناس لا يفهمون الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذه الأزمة.
تضافر مزيج من الأسباب التي أدت لهذه الأزمة شملت الديون والأصول المدعومة بالرهن العقاري. ومنذ الحرب العالمية الثانية، لم تتوقف أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأميركية، عن الارتفاع، رغم التقلبات الطفيفة التي تخللتها.

وتعتبر هذه الأزمة الأخطر في تاريخ الأزمات المالية، خاصة بعدما ثبت عجز النظام المالي العالمي عن احتوائها والتخفيف من آثارها بشكل سريع وفعال. كما تأتي خطورة هذه الأزمة، كونها تنطلق من اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، الذي يشكل قاطرة الاقتصاد العالمي بحجمه الذي يقدر بنحو 14 تريليون دولار في ذلك الوقت. كما يحتل السوق المالية الأميركية، موقع القيادة للأسواق المالية العالمية، ما يعني انتشار أي مخاطر تتعرض لها، في بقية الجسد العالمي.
وأدركت المؤسسات المالية ورجال الأعمال في ثمانينيات القرن الماضي، أن الرهون العقارية الأميركية، هي أصل لم يسبق الاستفادة منه. وسعى المتداولون في «سالمون براذرس» و«دريكسل بورنهام لامبيرت»، لتوسعة دائرة سوق السندات مع اكتشافهم لأن استمرار تدفق عمليات الدفع من الرهون العقارية الأميركية، يمكن إعادة هيكلته إلى سندات ليتم بيعها فيما بعد للمستثمرين.
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