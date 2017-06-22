«سويس بلهوتيل انترناشيونال» تدير أول فنادقها في البحرين

دبي (الاتحاد)
وقعت سويس بلهوتيل انترناشيونال عقد إدارة مع شركة حسن لاري لتطوير وإدارة الفنادق لتشغيل فندق سويس - بلريزدانسز الجفير في البحرين.
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قال لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس للعمليات والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط، أفريقيا والهند في سويس بلهوتيل انترناشيونال، إن: «دول مجلس التعاون الخليجي سوق نمو استراتيجية بالنسبة لنا ويسعدنا أن نعلن هذا الفندق الجديد الرائع في البحرين مع شركة حسن لاري لتطوير وإدارة الفنادق. نحن ممتنون تماما للشركة المالكة لأنها منحتنا هذه الفرصة الهائلة، كما أننا على ثقة من أن سويس – بلريزيدانسز الجفير سوف ينال إعجاب المسافرين من أجل الترفيه والعمل على حد سواء».
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وقال جافن م. فاول، رئيس مجلس إدارة ورئيس سويس بلهوتيل انترناشيونال إن «توقيع هذا العقد الجديد يعزز التزامنا نحو الشرق الأوسط، حيث لدينا في الوقت الحالي أكثر من 3500 غرفة تحت التطوير. يسعدنا للغاية توسيع وجودنا في المنطقة وتوفير المزيد من الاختيارات لضيوفنا في هذه السوق المتطورة، حيث نعمل بنجاح كبير منذ أكثر من عشر سنوات».