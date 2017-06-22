«سويس بلهوتيل انترناشيونال» تدير أول فنادقها في البحرين

دبي (الاتحاد)







وقعت سويس بلهوتيل انترناشيونال عقد إدارة مع شركة حسن لاري لتطوير وإدارة الفنادق لتشغيل فندق سويس - بلريزدانسز الجفير في البحرين.



وقال محمد لاري، مدير عام شركة حسن لاري لتطوير وإدارة الفنادق في بيان أمس: «نحن نتطلع قدما للعمل مع شريك له سمعة طيبة مثل سويس بلهوتيل انترناشيونال. لقد صمم فندق سويس بلريزيدانسز الجفير ليوفر الراحة والمرونة التي يطلبها المسافر العصري، وسوف نمنح ضيوفنا تجربة ثرية».

قال لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس للعمليات والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط، أفريقيا والهند في سويس بلهوتيل انترناشيونال، إن: «دول مجلس التعاون الخليجي سوق نمو استراتيجية بالنسبة لنا ويسعدنا أن نعلن هذا الفندق الجديد الرائع في البحرين مع شركة حسن لاري لتطوير وإدارة الفنادق. نحن ممتنون تماما للشركة المالكة لأنها منحتنا هذه الفرصة الهائلة، كما أننا على ثقة من أن سويس – بلريزيدانسز الجفير سوف ينال إعجاب المسافرين من أجل الترفيه والعمل على حد سواء».



من المتوقع أن يفتتح سويس – بلريزيدانسز الجفير بنهاية عام 2017 وهو مجمع للشقق الفندقية من الفئة المتوسطة الفاخرة يضم 129 وحدة فندقية مؤثثة بمستوى راق ما بين غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، كل منها مزودة بمرافق رائعة منها مطبخ كامل التجهيزات. يتمتع الفندق بموقع متميز في المدينة، على مقربة من مراكز التسوق الشهيرة والأماكن الجذابة لتناول الطعام، كما أنه يشتمل على مرافق فاخرة للترفيه والطعام مثل مسبح، منتجع صحي واسع متصل بناد صحي، مسرح صغير، ناد للأطفال، مطعم مفتوح طوال اليوم وركن للحلويات والمأكولات السريعة في البهو.

وقال جافن م. فاول، رئيس مجلس إدارة ورئيس سويس بلهوتيل انترناشيونال إن «توقيع هذا العقد الجديد يعزز التزامنا نحو الشرق الأوسط، حيث لدينا في الوقت الحالي أكثر من 3500 غرفة تحت التطوير. يسعدنا للغاية توسيع وجودنا في المنطقة وتوفير المزيد من الاختيارات لضيوفنا في هذه السوق المتطورة، حيث نعمل بنجاح كبير منذ أكثر من عشر سنوات».