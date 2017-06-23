«دو» تختبر ميدانياً تكنولوجيا «نظم الهوائيات»

دبي (وام)

أجرت شركة الاتصالات المتكاملة «دو» اختباراً ناجحاً على تكنولوجيا «نظم الهوائيات المتعددة واسعة النطاق»، وهي أحد النماذج التقنية الخاصة بتكنولوجيا الجيل الخامس التي من المتوقع أن تحدث ثورة في عالم خدمات الاتصال اللاسلكية للمستخدمين، بفضل السرعات القياسية التي توفرها. وحققت «دو» خلال التجارب الميدانية التي أجرتها رقماً قياسياً جديداً في معدل الإنتاجية وصل إلى 700 ميجابايت باستخدام ناقل بيانات واحد على النطاق الترددي 20 ميجا هيرتز.

وتصبح «دو» من خلال هذه التجربة شركة خدمات الاتصال الأولى على مستوى المنطقة التي تستخدم ثلاثة نواقل بيانات متزامنة بمجموع 60 ميجا هيرتز، حيث حققت معدل طاقة استيعابية لنقل بيانات بلغ أكثر من 2.1 جيجابايت بالثانية. وأجريت الاختبارات بشكل حي في أحد مواقع «دو» التجارية باستخدام أجهزة ومعدات اتصال مطروحة تجارياً، وسيسهم تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الثورية في تمكين العملاء من الاستمتاع بتحسينات واسعة. وقال سليم البلوشي، النائب التنفيذي للرئيس للبنية التحتية والتكنولوجيا في «دو»: تزداد توقعات العملاء فيما يتعلق باحتمالات وإمكانات التطوير في القطاع، في الوقت الذي يتضاعف فيه حجم المعلومات المتبادلة.

وأضاف:«نحن نؤمن بضرورة أن تكون تكنولوجيا الجيل الخامس نقطة تحول فريدة نحو تلبية كل تطلعات عملائنا فيما يتعلق بسرعة نقل البيانات بشكل فوري وآني، ونستعد لهذا المستقبل اليوم من خلال اختبار وتجربة طرق جديدة للاستفادة من أقصى الإمكانات المتاحة من الطيف الترددي ولزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة».