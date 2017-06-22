توزيعات موزة صالح للعيدية بأشكال مبهجة

هناء الحمادي (أبوظبي)







«العيدية» عادة جميلة متأصلة في المجتمعات، حيث يعتبر الأطفال أجمل لحظات العيد هي ساعة الفوز بالعيدية من الأهل والأقارب لتعم مشاعر الفرح على الجميع.. ولهذه المناسبة استعدادات خاصة لدى الكثير من المصممات لتوزيعات العيدية التي يتنافس بهن الكثير من الفتيات في تقديم المميز والمبتكر من الأفكار بلمسات رقيقة ومبدعة تجعلها أكثر جاذبية، مثل تلك التي تنجزها أنامل موزة صالح، الطالبة في التقنيات العليا في أبوظبي تحصص إدارة أعمال، التي استطاعت أن تصمم مجموعة من توزيعات العيد بألوان زاهية لتقديمها مع عيدية الأطفال، وجاءت معظمها في أشكال جذابة.



وتؤكد موزة أن نقطة انطلاق مشروعها «msa.event» هي والدتها التي رأت فيها موهبة الإبداع في تصميم التوزيعات، ونظراً لأنها كانت تصمم الكثير من التوزيعات لصديقاتها، فشجعتها على أن يكون لها مشروع خاص في إنستغرام. وتقول: منذ بداية انطلاقي لم أتوقع الإقبال الكبير من الزبائن على توزيعاتي التي تنوعت لكل المناسبات السعيدة ولشهر رمضان المبارك، حيث معظم الأفكار تكون من وحي أفكاري، فأنا لا أحب أن أقلد أحداً، بل أحاول أن تخرج الأفكار مما تشاهده عيوني. وعن مجموعتها الأخيرة من التوزيعات.. أوضح أنه بعدما لاقت بعض تجاربها تشجيعاً كبيراً من المحيطين بها، أصبح لديها الكثير من الزبائن والكثير من الإبداعات المنوعة التي تبهر كل من يقتنيها أو يشاهدها للوهلة الأولى.

وبينت أنها أضافت عليها بعض اللمسات الجمالية، لتعطيها شكلاً جميلاً، مثل «زجاجة العيدية» التي طبع عليها «عيدكم مبارك أو» يمكن أيضاً أن يكتب اسم الطفل، لذلك فإن أهم ما يميز أعمالها أنها ذات طابع مميز وإحساس مختلف.