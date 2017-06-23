عمرو بن شأس.. أشعار بديعة الصورة والأسلوب



تاريخ النشر: الجمعة 23 يونيو 2017 سلوى محمد (القاهرة) عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة، من بني دودان، عاش الجاهلية والإسلام ووفد مع بني تميم على رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وأسلم وحَسُن إسلامه، ممَّنْ شهد الحديبية، واشتهر بالبأس والنجْدَة والكرم، كنيته أبو عرار، تميز شعره بجمال الصورة والأسلوب الواقعي، وعبر فيه عن القيم الاجتماعية التي كانت سائدة في عصره، شارك في معركة القادسية، تزوج عمرو من حبشية فولدت له ابنا أسود سماه عرار، أحبه وآثره، ثم تزوج «حيّة بنت الحارث بن سعد»‬، ولدت له ابنة تدعى شوكة ذكرها في شعره، نما عرار وكبر وكان في خلاف دائم مع أم حسان تسبه وتؤذيه، وعيرته بسوادِه، فزاد من عدائه لها، فوقف في مواجهتها وسبها، واشتد الأمر بينهما، فرفع الخلاف إلى الأب، فنصح الزوج زوجه مرارا حتى ضاق ذرعا بزوجه وهي تناصب ابنه العداء، حتى أعيت عمرو فقال فيها: أرادت عراراً بالهوان ومن يرد عراراً لعمري بالهوان لقد ظلم فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربت له الأدم ... المزيد