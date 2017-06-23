يوم «الشفاعة».. ينالها السعداء من العباد

محمد أحمد (القاهرة)
«الشفاعة»، هي التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة في يوم الحساب، وهي ملك لله وحده، وجاء في القرآن ما يدل على حدوثها يوم القيامة قال تعالى: (قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)، «سورة الزمر: الآية 44»، ولكي تتحقق لها ثلاثة شروط أخبر بها الله تعالى، وهي رضا الله عن الشافع وعن المشفوع وإذن الله للشافع أن يشفع.
ودلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة في يوم القيامة، قال ابن كثير: الشفاعةُ لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه، وأذن له فمرجعها كلها إليه، وهو المتصرف في جميع ذلك، وذكر العلماء أنها تنقسم إلى قسمين: الأول: الشفاعة العامة، أي أن الله تعالى يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن لهم بالشفاعة فيهم، وهذه الشفاعة ثابتة للنبي ولغيره من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وهي أن يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا من النار.
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ووردت أحاديث كثيرة لأسباب نيل الشفاعة، ومنها قراءة القرآن، والصيام، والدعاء بما ورد بعد الأذان، وكثرة المصلين على الميت، وكثرة الصلاة، والصبر والاحتساب في موت الأبناء، ومصاحبة أهل الإيمان، قال أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: «لكل نبي دعوةٌ مستجابة، فتعجَّل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله مَن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا».
جاء في خواطر الإمام الشعراوي عن قوله تعالى: (... مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ...)، «سورة البقرة: الآية 255»، يخبر الله سبحانه وتعالى إن الشفاعة لا يمكن أن تكون إلا لمن أذن له أن يشفع، فهي ليست حقا لأحد، ولكنها عطاء من الله، إن هؤلاء الذين افتروا على الله بالشرك به، واتخذوا أصناما لا تضرهم ولا تنفعهم، يقولون عنها إنها تشفع لهم عند الله في الآخرة، ويأمر الحق سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ المشركين: هل تخبرون الله بشريك لا يعلم الله له وجودا في السموات ولا في الأرض، وهو الخالق والمُنزه سبحانه عن أن يكون له شريك في الُملك.