السلام أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم

أحمد شعبان (القاهرة)

جاءت الشريعة الإسلامية عدلاً وسطاً في قضية السلام والحرب، جامعة بين الأمرين، بأحسن تشريع، وأشرف بيان، فجعلت السلام أصل المعاملة بين المسلمين وغيرهم، وجعلت الحرب صدا للعدوان وحفظا للأديان والأبدان والأنساب والأموال، ويدل على ذلك عدة أمور، أعظمها أن الدين هو الإسلام، وبينه وبين السلام مشترك واحد من حيث اللغة والمعنى، بل إن الله تعالى عبر في القرآن عن الإسلام بالسلم، فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً...)، «سورة البقرة: الآية 208»، أي ادخلوا في الإسلام.

يقول الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر: الإسلام بمدلوله معناه السلام، وهو مشتق من صفة الله واسمه الكريم بصريح القرآن قال تعالى: (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ...)، «سورة الحشر: الآية 23»، والله سبحانه أمر جميع المؤمنين أن يدخلوا في السلام، والسلام من صفات الإسلام التي تدل على التسامح، وهو الأمن المنبثق من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والطمأنينة في اتباع تعاليمه السمحة العادلة، فالإسلام دين الله الذي أكمل تنظيم أحكامه العادلة المحققة لمبدأ السلام والأمن للإنسان، وضمن فيه كل ما يحتاجه الإنسان لتحقيق سعادته وأمنه ومنها السلام، قال تعالى: (... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...)، «سورة المائدة: الآية 3».

ومن سماحة الإسلام أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يتخذوا السلام تحيتهم عند لقائهم، وعند فراقهم، قال تعالى: (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا)، «سورة الأحزاب: الآية 44»، وقال تعالى: (... فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، «سورة النور: الآية 61»،.

والله تعالى عمم أمر السلام بين الإنسانية قاطبة لينشروه، انطلاقاً من مبدأ السلام الذي ينشر الأمن والسعادة بين الناس، حيث وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للناس: «يا أيها الناس أفشوا السلام»، وفضل من سبق غيره في إلقاء السلام، فقال: «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام».

والسلام هدف الإسلام وغايته في الأرض، قال: (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ...)، «سورة يونس: الآية 25»، والسلام يشمل في مضمونه العملي مبدأ العدل والمساواة والحرية للناس جميعا، قال تعالى: (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، «سورة الأنفال: الآية 61»