مبادرات ترسم البسمة على وجوه العمال والأيتام

أحمد النجار (دبي)

مبادرات خيرية بصبغة إنسانية، حملت بصمات العطاء ضمن عام الخير، تفاعلت معها جهات رسمية وخاصة في المجتمع، وتنوعت تلك المبادرات السخية التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان وانسجاماً مع عام الخير، جسدت معاني وقصصا لمع فيها صدق السخاء وروح الإيثار، ورسمت الأمل والسعادة في عيون العمال وأدخلت السرور والبهجة إلى قلوب المحتاجين، وتلمست هموم الأيتام، وكانت سنداً وعوناً ودعماً لأصحاب الهمم، فقد تركت أثراً طيباً ودافعاً معنوياً وذكرى نبيلة في وجدانهم، وصنعت فرقاً في حياتهم.

تلك المبادرات الإنسانية أصبحت شعاراً لدى الأفراد والمؤسسات معاً، حيث خلقت نوعاً من الحماس والتنافسية لفعل الخير، وتجسيد قيم العطاء بكافة أشكاله، وابتكار أفكار خلاقة تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ونشر ثقافة التعاون والتلاحم ليغدو الخير منهجاً دائماً والعطاء أسلوب حياة خلال الشهر الكريم، وعيد الفطر المبارك.

إسعاد الأيتام

«لاأيتام في الإمارات» مبادرة أطلقها مركز الطارق للتأهيل والتوحد بالتعاون مع مجموعة سفراء العطاء التطوعية، وصاحبة المبادرة سفيرة الأمل منى صقر التي اعتبرت المبادرة بمثابة «شكر لإمارات الخير»، وقد رافقها «وسم خاص، لا أيتام في الإمارات» تم نشره في شبكات التواصل الاجتماعي، بمشاركة الأيتام من جمعية الإحسان الخيرية، ومشاهير السوشيال ميديا، حيث قدم إبراهيم بن غيلان وجبات الإفطار للأطفال الأيتام والحضور تفاعلاً مع عام الخير وبث روح العمل الإنساني في الإمارات، ووزعت منى صقر الهدايا على الأطفال الأيتام، تأكيداً منها على أن دعم هذه الفئة واجب وطني وإنساني لترسيخ مفهوم دولة الإمارات، وسعياً إلى العيش في مجتمع يسوده الخير والعطاء.